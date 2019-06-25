نوفيكوف: نواب مجلس الدوما الروسي يخططون لزيارة السعودية

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الدوما الروسي​، دميتري نوفيكوف، أنّ "وفدًا من نواب مجلس الدوما يخطّط لزيارة ​السعودية​ في الفترة من 7 إلى 10 تموز المقبل، لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين".

ولفت إلى أنّ "من الواضح أنّ القرار لم يتمّ التصويت عليه من قبل مجلس الدوما، ويمكن اعتبار أنّه لم يتمّ تبنّيه. لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار، وهناك وفد كبير إلى حدّ ما".

وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، سيلتقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في مدينة أوساكا اليابانية".