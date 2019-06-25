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تظاهرة في جورجيا بعد توجيه الاتهام لزعيم معارض بالتحريض على العنف

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تظاهر آلاف الأشخاص في ​جورجيا​، أمام مقر البرلمان، بعد أن أعلنت النيابة العامة توجيه الاتّهام للنائب المعارض نيكا ميليا، وهو أحد قادة حزب الرئيس السابق ​ميخائيل ساكاشفيلي​ "الحركة الوطنية المتحدة"، بالوقوف وراء أعمال عنف سجّلت خلال تظاهرات حاشدة معارضة للحكومة تشهدها البلاد منذ نحو أسبوع.

وقد يواجه ميليا في حال إدانته عقوبة بالسجن قد تصل إلى 9 سنوات.

وأصدر أكثر من 20 حزبًا معارضًا بيانًا للتنديد بالإعلان عن توقيف ميليا، معتبرين ذلك بمثابة "اضطهاد سياسي وبداية لعمليات قمع تستهدف المعارضة".

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