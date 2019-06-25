أمرت محكمة في أرمينيا بإلقاء القبض على رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان، الذي كان قد تم إطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضي.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه تم القبض على كوتشاريان في يوليو الماضي بعدما أطاحت مظاهرات سلمية بحليفه الرئيس السابق سيرج سركسيان ، وتولى زعيم المعارضة نيكول باشينيان منصب رئيس الوزراء.
يشار إلى أن كوتشاريان - الذي رأس البلاد بين عامي 1998 و2008 - متهم بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ في مارس 2008 بعد انتخابات شهدت نزاعا في البلاد ، وإصدار أوامر أدت إلى قتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أرمينية تأمر بالقبض على رئيس البلاد الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.