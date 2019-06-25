محكمة أرمينية تأمر بالقبض على رئيس البلاد الأسبق

أمرت ​محكمة​ في ​أرمينيا​ بإلقاء القبض على رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان، الذي كان قد تم إطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه تم القبض على كوتشاريان في يوليو الماضي بعدما أطاحت مظاهرات سلمية بحليفه الرئيس السابق سيرج سركسيان ، وتولى زعيم المعارضة ​نيكول باشينيان​ منصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن كوتشاريان - الذي رأس البلاد بين عامي 1998 و2008 - متهم بمخالفة القانون عندما فرض ​حالة الطوارئ​ في مارس 2008 بعد ​انتخابات​ شهدت نزاعا في البلاد ، وإصدار أوامر أدت إلى قتل عشرة أشخاص على الأقل في ​اشتباكات​ بين ​الشرطة​ والمحتجين.