بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لورشة المنامة الاقتصادية

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لورشة ​المنامة​ الاقتصادية بشأن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط في البحرين.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة والبحرين في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 (اليوم) و26 (غدًا) من حزيران الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته، فيما أعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.

ومن المتوقع أن تكشف واشنطن في ورشة البحرين، عن الشق الاقتصادي لما يسمى بـ "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، والتي ترفضها القيادة والشعب الفلسطينيان.