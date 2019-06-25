أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)" العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) باتجاه منطقة سكنيّة مأهولة بالمدنيّين في خميس مشيط". وأوضح أنّ "الأداة الإجراميّة الإرهابيّة الحوثيّة تتعمّد استهداف المدنيّين والمنشآت المدنيّة، ولم يتمّ تحقيق أيّ من أهدافهم وتمّ تدميرها وإسقاطها"، مؤكّدًا "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ "أنصار الله" وتحييد القدرات الحوثية وبكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة لأنصار الله باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.