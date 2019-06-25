أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ "العراق مع الحلول السلمية للأزمات في المنطقة ولا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة"، مبيّنًا "أنّنا نحتاج إلى ثغرة للدخول في المفاوضات ومنع التوترات بالمنطقة".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحكومة المركزية ستعقد اجتماعات مستمرّة مع إقليم كردستان لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين"، لافتًا إلى أنّ "من واجب أربيل أن تسلّم 250 ألف برميل نفط بحسب الموازنة الاتحادية".
ونفى عبد المهدي "انطلاق الطائرة الّتي استهدفت السعودية من العراق"، مفسّرًا أنّ "الأميركيين تحدّثوا عن انطلاق الطائرة الّتي استهدفت الأراضي السعودية من الأراضي العراقية، لكن كل أجهزتنا الاستخبارية وكلّ قواتنا لم ترصد ولم يثبت لها هذا الشيء".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: لسنا مع التصعيد بل نريد الحلول السلمية للأزمات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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