الجبير: عملية القبض على زعيم داعش باليمن تأكيد لالتزام السعودية بمواجهة الإرهاب

شدّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العملية النوعية الّتي أدّت إلى القبض على زعيم تنظيم "داعش" في ​اليمن​، هي استمرار لنجاحات ​السعودية​ وجهودها المشهودة، وتأكيد لالتزام حكومة السعودية في مواجهة كلّ قوى التطرف و​الإرهاب​".

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)" العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفّذت عمليّة نوعيّة ناجحة بالداخل اليمني، تمّ على إثرها إلقاء القبض على أمير "داعش" في اليمن الملقّب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".