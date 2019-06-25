ظريف: بولتون يعد "مؤامرة" لشن حرب على إيران

اتّهم وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، بـ"التآمر لشنّ حرب على إيران".

وسأل، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل تريدون معرفة لماذا يبدو الأشخاص الّذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية، مهتمّين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (​الاتفاق النووي​)"

ولفت ظريف إلى أنّ "إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط، بل فريق بولتون هو من سحب ​الولايات المتحدة الأميركية​، بينما كان يتآمر لشنّ حرب".