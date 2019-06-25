اتّهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، بـ"التآمر لشنّ حرب على إيران".
وسأل، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل تريدون معرفة لماذا يبدو الأشخاص الّذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية، مهتمّين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"
ولفت ظريف إلى أنّ "إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط، بل فريق بولتون هو من سحب الولايات المتحدة الأميركية، بينما كان يتآمر لشنّ حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: بولتون يعد "مؤامرة" لشن حرب على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.