وزير الخارجية الأميركي يقوم بزيارة غير معلنة إلى كابول

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيوالرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى ​كابول​، لمناقشة محادثات السلام الجارية مع "​طالبان​" والوضع الأمني، وذلك قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأفغانية المقررة في أيلول المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "بومبيو زار كابول وهو في طريقه إلى ​نيودلهي​ لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ومسؤولين آخرين".

يذكر أن زيارته إلى ​أفغانستان​ تأتي قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة "طالبان" والمسؤولين الأميركيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا. ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 حزيران في العاصمة القطرية ​الدوحة​.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد استقبل بومبيو أمس الاثنين، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وبحسب وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".