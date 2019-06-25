نيبينزيا: السوريون بإدلب الذين تحدث عنهم غوتيريس رهائن لدى النصرة

أشار مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ إلى ان "​تقرير​ الأمين العام أنطونيو غوتيريس تحدث عن معاناة آلاف السوريين في إدلب دون أن يشير إلى أن هؤلاء رهائن لدى تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي".

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