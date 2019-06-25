خلفان: تحقيق "صفقة القرن" هو حلم إبليس في الجنة

أكد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ​ضاحي خلفان​ في حديث إذاعي أن "صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي"، مشيراً إلى أن "تحقيق "​صفقة القرن​" التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته، هو حلم إبليس في الجنة".

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