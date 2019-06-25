خارجية رومانيا دانت الهجوم على مطار أبها: ندعم جهود السعودية لضمان أمن المواطنين

دانت وزارة الخارجية الرومانية بأشدّ العبارات "الهجوم الإرهابي على مطار أبها". وعبرّت في بيان، عن "تضامنها ودعمها الكامل لجهود ​السعودية​ لضمان أمن المواطنين واستقرارهم وسلامتهم من الهجمات على الأهداف المدنية الّتي تنتهك بشكل خطير القواعد واللوائح الدولية"، مقدّمةً خالص التعازي لأسرة القتيل وذويه، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

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