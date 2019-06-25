أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني أن كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، تنحسر تدريجيّاً اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
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