عطالله: مبروك للمهجرين إقرار جزء بسيط من حقوقهم في لجنة المال والموازنة

بارك وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، للمهجرين قائلًا: "مبروك للمهجرين إقرار جزء بسيط من حقوقهم في ​لجنة المال والموازنة​، على أمل إقراره قريبًا في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​".

وكانت قد أقرّت اللجنة في جلستها المسائية، مساهمة ​صندوق المهجرين​ البالغة 40 مليار ليرة لبنانية، بعد تقديم عطالله لكلّ التفاصيل المطلوبة والمعايير.