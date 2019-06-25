بارك وزير المهجرين غسان عطالله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، للمهجرين قائلًا: "مبروك للمهجرين إقرار جزء بسيط من حقوقهم في لجنة المال والموازنة، على أمل إقراره قريبًا في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وكانت قد أقرّت اللجنة في جلستها المسائية، مساهمة صندوق المهجرين البالغة 40 مليار ليرة لبنانية، بعد تقديم عطالله لكلّ التفاصيل المطلوبة والمعايير.
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: مبروك للمهجرين إقرار جزء بسيط من حقوقهم في لجنة المال والموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.