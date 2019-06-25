أفادت مصادر وزارة التربية لقناة الـ OTV، بأن "البنود السبعة التي تمّ تقديمها سبق وبحثت في الاجتماع الأخير مع وزير المال علي حسن خليل وقد أضيفت عليها بعض الايضاحات والنقاط في اجتماع الاثنين، وأرسلها وزير التربية أكرم شهيب للمعنيين الأساسيين مع الحرص على الحفاظ على الجامعة اللبنانية".
وأكّدت المصادر "إيجابية المسؤولين المعنيين عن إمكانية رفض الورقة، إذا أن وزارة التربية على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل يعمل ضمن الإطار الذي يسمح بتحقيق المطالب في ظلّ الوضع المالي الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التربية للـ OTV: شهيب أرسل ورقة مطالب اللبنانية السبعة للمعنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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