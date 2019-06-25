مصادر التربية للـ OTV: شهيب أرسل ورقة مطالب اللبنانية السبعة للمعنيين

أفادت مصادر ​وزارة التربية​ لقناة الـ OTV، بأن "البنود السبعة التي تمّ تقديمها سبق وبحثت في الاجتماع الأخير مع وزير المال ​علي حسن خليل​ وقد أضيفت عليها بعض الايضاحات والنقاط في اجتماع الاثنين، وأرسلها وزير التربية ​أكرم شهيب​ للمعنيين الأساسيين مع الحرص على الحفاظ على ​الجامعة اللبنانية​".

وأكّدت المصادر "إيجابية المسؤولين المعنيين عن إمكانية رفض الورقة، إذا أن وزارة التربية على تواصل دائم مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير المال علي حسن خليل يعمل ضمن الإطار الذي يسمح بتحقيق المطالب في ظلّ ​الوضع المالي​ الراهن".