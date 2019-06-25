وهاب: باسيل أعاد للمسيحيين كل ما خسروه بعد الطائف

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى ان "أمين عام ​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ ممتاز"، لافتا إلى ان "أولاد النائب ​بهية الحريري​ محترمون".

وشدد في حديث تلفزيوني على انه "لا يوجد صراع سني درزي"، لافتا إلى ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ أعاد للمسيحيين كل ما خسروه بعد ​الطائف​ وهذا أمر لا يمكن ان ننكره"، معتبرا ان "البلد ذاهب إلى المهوار لكن هناك أشخاص سيصلون قبل غيرهم إلى هذا المهوار".

واعتبر ان "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ سيعود إلى حضن المستقبل"، لافتا إلى ان "التقدمي يعرف ماذا يريد لكن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لا يفهم عليه".

وتمنى أن تتحسن العلاقات بين السوريين و​السعودية​، مشيرا إلى ان السعودية خرجت من مشروع اسقاط النظام، فما المشكلة ان تتحسن العلاقات بينهما؟".