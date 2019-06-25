وهاب: باسيل أعاد للمسيحيين كل ما خسروه بعد الطائف

أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب إلى ان "أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري ممتاز"، لافتا إلى ان "أولاد النائب بهية الحريري محترمون".
وشدد في حديث تلفزيوني على انه "لا يوجد صراع سني درزي"، لافتا إلى ان "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أعاد للمسيحيين كل ما خسروه بعد الطائف وهذا أمر لا يمكن ان ننكره"، معتبرا ان "البلد ذاهب إلى المهوار لكن هناك أشخاص سيصلون قبل غيرهم إلى هذا المهوار".
واعتبر ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط سيعود إلى حضن المستقبل"، لافتا إلى ان "التقدمي يعرف ماذا يريد لكن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يفهم عليه".
وتمنى أن تتحسن العلاقات بين السوريين والسعودية، مشيرا إلى ان السعودية خرجت من مشروع اسقاط النظام، فما المشكلة ان تتحسن العلاقات بينهما؟".
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