شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة المحامين تقيم مراسم عزاء لأمين النقابة الراحل خالد أبو كريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين، عن إقامة مراسم عزاء للراحل خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، الذى وافته المنية الخميس الماضى، غدا الأربعاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

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وكان الراحل خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، قد وافته المنيه الخميس الماضى، وأدى عشرات المحامين صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم و دفن بعرابة أبو كريشة مركز المنشأة محافظة سوهاج .

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