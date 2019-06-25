شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة المحامين تقيم مراسم عزاء لأمين النقابة الراحل خالد أبو كريشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين، عن إقامة مراسم عزاء للراحل خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، الذى وافته المنية الخميس الماضى، غدا الأربعاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير.
وكان الراحل خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، قد وافته المنيه الخميس الماضى، وأدى عشرات المحامين صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم و دفن بعرابة أبو كريشة مركز المنشأة محافظة سوهاج .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. نقابة المحامين تقيم مراسم عزاء لأمين النقابة الراحل خالد أبو كريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.