شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."محلية البرلمان" تبدأ زيارة ميدانية للبحيرة والإسكندرية لتفقد المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارة ميدانية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، في الفترة من 26 حتي 29 يونيو الجارى، تبدأ من غد الأربعاء، بمحافظة البحيرة، ثم من الخميس إلي السبت المقبل، في محافظة الإسكندرية.

وتستهدف الزيارة تفقد الأوضاع في محافظتي البحيرة والإسكندرية، والتعرف علي احتياجات المحافظتين ومشكلاتهما، والتعرف علي الإنجازات في المحافظتين، وزيارة مشروعات مثل بشاير الخير وغيذ العنب ومحور ترعة المحمودية، وبعض الطرق والكباري، وغيرها، كما تلتقي محافظي الإسكندرية والبحيرة خلال الزيارة.

كما تقوم لجنة الإدارة المحلية خلال الزيارة بتفقد وزيارة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظتين والمشروعات التي تم تنفيذها، وبعد انتهاء الزيارة سيتم إعداد توصيات اللجنة وكتابة تقريرها عن الزيارة لعرضه علي مجلس النواب.