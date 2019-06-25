محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
قال النائب الأول لرئيس لجنة الدوما (البرلمان) الروسي للشؤون الدولية ديمتري نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وفداً من نواب مجلس الدوما يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 10 يوليو لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن نوفيكوف قوله: "على الرغم من أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قبل مجلس دوما الدولة) حتى الآن، لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار، وسيتم ارسال وفد كبير".
ووفقا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما، فإنه من المقرر أن يجري النواب زيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي 7 و 10 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "الدوما" الروسي يعتزمون زيارة السعودية في يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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