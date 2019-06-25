بعد إعادة جيان أسمواه.. الرئيس الغاني يحضر مباراة بلاده أمام بينين في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

وصل نانا أكوفو رئيس غانا للمنصة الرئيسية في استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة منتخب بلاده أمام بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتخوض غانا مباراتها الأولي في المجموعة السادسة، اليوم الثلاثاء، فيما فازت الكاميرون علي غينيا بيساو بهدفين دون رد في أول مباريات المجموعة.

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وتدخل الرئيس الغاني لإعادة الهداف التاريخي للمنتخب جيان أسمواه بعد قراره اعتزال اللعب الدولي، قبل البطولة بسبب خلاف مع المدير الفني وسحب شارة قيادة الفريق منه.

ويشاهد المباراة من المنصة الرئيسية بجوار رئيس غانا، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن استاد الإسماعيلية يستضيف مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات (الكاميرون – غانا – غينيا بيساو – بنين) في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.