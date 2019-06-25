استدرجها إلى منزله.. حبس عاطل لاغتصابه فتاة معاقة ذهنيًا في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر عمرو عوض مدير نيابة شبرا الخيمة أول، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا.

تفاصيل الواقعة تعود لتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من "هـ.ع.أ - 48 سنة - ربة منزل - مقيمة دائرة القسم"، وبرفقتها ابنتها "م.م - 16 سنة - من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتتهم "س.م.ط - 22 سنة – عاطل - مقيم دائرة القسم - سبق اتهامه في ٧ قضايا جنائية" باستدراج المجني عليها إلى مسكنه والتعدي عليها جنسيًا مستغلا حالتها المرضية وعدم إدراكها للأمور وانعدام إرادتها.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12488 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019.