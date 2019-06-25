إضراب عامّ بمخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان رفضًا لمؤتمر البحرين

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إضرابا عاما رفضا للمؤتمر الاقتصادي الأمريكي في البحرين المقرر انطلاقه اليوم، الثلاثاء 25 جوان 2019، لبحث الجوانب الاقتصادية من خطة واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن مخيمي "المية ومية" و"عين الحلوة" في صيدا يشهدان إضرابا عاما وذلك بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية للقوى الوطنية والاسلامية في صيدا رفضا واستنكارا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن.

وحسب الوكالة ، ومن المقرر أن يشهد مخيم عين الحلوة اليوم، وقفة احتجاجية يتخللها حرق العلمين الامريكي والاسرائيلي واشعال الاطارات المطاطية عند مدخل المخيم رفضا لصفقة القرن وذلك بمشاركة كافة القوى الفلسطينية وأبناء المخيم في الوقت الذي تغلق فيه كافة المؤسسات الصحية و التربوية و الاجتماعية و المحال التجارية داخل المخيم أبوابها.

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ووفقا للوكالة ، شهدت كذلك مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة صور إضرابا واعتصامات استنكارا واحتجاجا على ما يسمى صفقة القرن ومؤتمر البحرين حيث أقفلت مدارس الأونروا والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها.

ومن المقرر أن تشارك السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب إلى جانب البحرين، الدولة المضيفة، في المؤتمر الأمريكي الذي يستمر يومين ويحمل عنوان "السلام من أجل الازدهار".