وزارة الداخلية المصريّة : إحباط "مخطط إرهابي" لضرب الإقتصاد

وكالات - أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الثلاثاء 25 جوان 2019، "إحباط مخطط إرهابي" لضرب الاقتصاد.
وذكرت، في بيان، أنه "تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية".
وتابعت أنه "جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية".
وأوضح البيان أنه "تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد".
وأشارت إلى أن "أبعاد المخطط كانت ترتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج".
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