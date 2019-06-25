أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالسعودية، عن ضوابط التعاقد على خدماتها لحجاج المستوي المميز مجر الكبش وفقا لسعر الخدمة المقدمة للحاج. ووضعت المؤسسة سعر 7700 ريال سعودي غير شامل سعر الوجبات، بعدد حجاج متوقع من قبل المؤسسة 3700 حاج، ولا يقل التضامن الواحد (المنظم) لهذا المستوى عن 150 حاجا (شاملًا تأشيرات مجاملة)، وأن يكون كل تضامن بمدخل خاص متوفر به قبل المؤسسة 3700 حاج، ولا يقل التضامن الواحد (المنظم) لهذا المستوى عن 150 حاجا (شاملًا تأشيرات مجاملة)، وأن يكون كل تضامن بمدخل خاص متوفر بهجميع الخدمات من "مطابخ – دورات مياه – أماكن تخزين – ثلاجات – إقامة العمال – المولدات". وأكدت أن سداد قيمة هذه الخدمات سيكون من خلال المسار الإلكتروني وفقًا لما هو معتاد، وستشمل الخدمات الخيام والمكيفات والحمامات والحراسة والنظافة والثلاجات وغيرها من متطلبات الحجاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدون وجبات.. 7700 ريال تكلفة خدمات الطوافة للحج المميز عن كل حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.