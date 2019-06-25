التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء 25 يونيو بالوفد الأمريكي المشارك في ورشة عمل في المنامة لبحث خطة اقتصادية أمريكية للفلسطينيين. عمل في المنامة لبحث خطة اقتصادية أمريكية للفلسطينيين. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوفد شمل المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيف منوتشين. وأضافت الوكالة أن الملك تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يلتقي بكوشنر في ورشة السلام في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.