روحاني: إيران لا تبحث عن الحرب مع أمريكا

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم الثلاثاء 25 يونيو، بأن الجمهورية الإسلامية لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة.

لكن روحاني قال لماكرون بأنه إذا انتهكت واشنطن المجال الجوي الإيراني مجددًا، مثلما يصر المسؤولون الإيرانيون أن طائرة أمريكية مسيرة فعلت ذلك الأسبوع الماضي، فإن طهران ستتصدى

لذلك.

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وقال روحاني "إذا أراد الأمريكيون انتهاك مياه إيران أو مجالها الجوي فإن القوات المسلحة الإيرانية لديها واجب مواجهتهم وسيدخلون في اشتباكٍ حاسمٍ".

وقالت الوكالة إن روحاني أبلغ ماكرون أيضا بأن إيران لن تعاود التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.