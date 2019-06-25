جواد ظريف يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالتآمر لشن حرب على إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الثلاثاء بالتآمر لشن حرب على إيران. Advertisements وكتب ظريف قائلا : هل تريدون معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدميرخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)“. وأرفق بالتغريدة رابطاً لمقال من عام 2017 كتبه بولتون في إطار المراجعة الوطنية. وأضاف ظريف ”إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط. فريق بولتون هو من سحب أمريكا بينما كان يتآمر لشن حرب“.

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