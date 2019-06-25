عاجل-خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن، وأضاف أن ولي العهد، سبق وقال “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود دوت الخليج، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا، وذكر أن عملية القبض على زعيم داعش، التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر، سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه ولي العهد وزير الدفاع.

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