4 من عمالقة التكنولوجيا الكورية تتطلع للمشاركة في رؤية 2030

تعمل الشركات الكورية الجنوبية على قدم وساق لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في أول قمة سعودية كورية جنوبية منذ 21 عاما. وقالت إدارة شركة Samsung للإلكترونيات، إنها تستعد لعقد اجتماع مع ولي عهد من خلال استعراض مشاريع الشركات التابعة لها في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة The korea Hearald عن الشركة قولها إنها تتطلع لبحث المشاريع المشتركة بين البلدين في الإنشاءات والإلكترونيات، حيث تشارك Samsung بالفعل في مشروع مترو الرياض الذي من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2020، ويشمل إنشاء ستة خطوط سكة حديد بطول 176 كيلومتراً في العاصمة السعودية.

شركة Samsung للإلكترونيات:

- واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

- يعمل بها أكثر من 320.000 موظف حول العالم.

- تشمل أعمالها أجهزة الميكروويف والكمبيوتر المحمول والشحن والتأمين.

- 71.9 مليون هاتف ذكي تم شحنه في ربع 2019 الأول.

- تحتضن مدنا رقمية عدة داخل الحرم الكبير مخصصة للأبحاث والتطوير.

Hyundai Motor Group:

قالت مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، إنها ستشارك "أرامكو السعودية" في التطوير الشامل للطاقة الهيدروجينية التي تخطط أرامكو للاستفادة منها مستقبلا. وأكدت تقارير أن الشركتين ستوقعان مذكرة تفاهم بشأن الأعمال المتعلقة بالهيدروجين بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور تشونج إوي صن.

* ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج.

* رابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنوياً.

* واحدة من أكبر الشركات الآسيوية.

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* 224 مليار دولار أرباح الشركة في 2018.

شركة LG للإلكترونيات:

- واحدة من كبريات الشركات الكورية.

- متخصصة في الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ووسائل الاتصال الحديثة.

- تنتشر فروعها في نحو 128 دولة حول العالم.

مجموعة Sk:

- ثالث أكبر مجموعة تجارية في كوريا الجنوبية.

- تتكون من 95 شركة فرعية تشترك في اسم العلامة التجارية.

- يعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف في 113 مكتبا حول العالم.

- تشتهر في المجالات الكيميائية والبترولية والطاقة.

- تعد أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول اللاسلكي في كوريا الجنوبية.

- تقدم خدمات في مجالات البناء والشحن والتسويق والهاتف المحلي والإنترنت فائق السرعة.