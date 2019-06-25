باكستان تضغط لتحسين أوضاع عمالها في قطر

بروكسل (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع جيش العمال الباكستانيين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر بالحقوق المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حصول إساءات.

وشدد قرشي على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم، موضحاً «بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطاً أفضل».

وقال «أعتقد أنه يمكن التفاوض على أمور أخرى مثل التغطية الصحية وأشياء من هذا القبيل، وسنتحدث معهم حول هذه القضايا».

وتزامنت التصريحات بعد ساعات من انتهاء زيارة تميم بن حمد أمير قطر لباكستان والتي قال مسؤول باكستاني، إن إسلام آباد سوف تحصل على مساعدة مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار من قطر من أجل تعزيز اقتصادها الضعيف.

وبدأت قطر تنفيذ برنامج إنشاءات هائل تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، ما جعلها تخضع لتدقيق مكثف من قبل جمعيات حقوق الإنسان والعمال.

وفي وقت سابق هذا العام، حذّرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من «الإصلاحات الناشئة»، فإن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وغالبيتهم من جنوب آسيا.

وكانت تقارير في هذا الإطار تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قبل أرباب عمل، وعمل بعض العمال نحو 148 يوماً بشكل متواصل.