صادرات إيران إلى الدوحة تتضاعف 9 مرات

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت وسائل الإعلام الإيرانية استمرار الخرق القطري للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، حيث تضاعف حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر، تسع مرات بنحو 5 مليارات دولار. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن «سعيد زرين فر»، مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، جنوبي إيران، القول، أمس، «قطر هي البلد الأقرب لمحافظتنا، والمسافة القصيرة بين موانئ المحافظة وموانئ قطر زادت من إمكانيات التبادل التجاري والاقتصادي». وأضاف أن «حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر تضاعف تسع مرات خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر من الصادرات كانت من موانئ بوشهر. ولم يوضح المسؤول أي بيانات بشأن حجم التجارة بين البلدين حالياً، ولا المدى الزمني المتوقع للوصول إلى التبادل التجاري لهذا المستوى المتوقع. وكان المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر، سياوش ارجمند زادة، تحدث، أول أمس، عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر. وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري سيسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصاً سياحية كبيرة في محافظة بوشهر. وفي مايو الماضي، سبق أن اعترف مسؤول إيراني بدور نظام الحمدين في دعم طهران، للالتفاف على العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري خرق عقوبات واشنطن المفروضة على نظام الملالي، منذ العام الماضي، بسبب استمرار سياستها العدائية إقليمياً ودولياً.