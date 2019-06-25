ترامب يعين ستيفاني جريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ستيفاني جريشام، الناطقة باسم السيدة الأميركية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفاً لسارة ساندرز.

وجاء الإعلان عن قرار تعيين جريشام عبر تغريدة للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب. وتحلّ جريشام محل ساندرز، التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها بالصحافيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض.

وفي تغريدتها، أعلنت السيدة الأميركية الأولى أن جريشام، ستتولى أيضاً منصب المديرة الإعلامية.

وكتبت ميلانيا ترامب على تويتر: "يسرّني أن أعلن أن سيتفاني جريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض، والمديرة الإعلامية"، مضيفة "أنها تعمل معنا منذ 2015".

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وتابعت الأميركية الأولى، أنها والرئيس يعتبران جريشام "الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد".

وكان ترامب قد أعلن أنّ ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معرباً عن أمله في أن تترشّح يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علماً بأنّ والدها مايك هاكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.