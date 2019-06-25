الطيران المدني السعودي يعلن افتتاح مطار "خليج نيوم"

أعلن الطيران المدني السعودي، افتتاح مطار "خليج نيوم" الذي تم ترخيصه كمطار تجاري، وسيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في المشروع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، وسيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

وفي أكتوبر من العام 2017، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع "نيوم" الذي سيركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع وابتكار، وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

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