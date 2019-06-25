موقع عبري يكشف عن حرب هي الأولى من نوعها في التاريخ

قال موقع إلكتروني عبري إن حروب السايبر الأمريكية الإيرانية هي الأولى من نوعها في التاريخ.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “ديبكا”، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك حروب مباشرة وأخرى غير مباشرة بين الطرفين، الأمريكي والإيراني، وبأنه من بين الحروب الأخيرة “غير المباشرة” حروب السايبر.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد منح فرصة ذهبية لكل من الصين وروسيا لاختبار فعالية أسلحة الهجوم أو الحروب السيبرانية في العالم، وبأن هذه الحروب غير المباشرة هي حرب حقيقية، ستعد الأولى من نوعها في التاريخ.

وأورد الموقع العبري أن الحرب الإلكترونية الأمريكية على إيران ستستغرق مدة طويلة، في مقابل أن لدى إيران قدرات سيبرانية أخرى يمكنها مهاجمة أهداف أمريكية، خاصة وأن خطة “نيترو زيوس” الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس السابق، باراك أوباما، في عام 2015، إبان إجراء المفاوضات الأمريكية مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني، قد استعدت لها طهران جيدا.

وتساءل الموقع الإلكتروني العبري عن مدى استعداد إسرائيل لمثل هذه الحروب الإلكترونية السيبرانية.

Advertisements

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) شنت هجوما إلكترونيا ضد حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ، الخميس قبل الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإلكتروني على الأجهزة الإيرانية جاء بموافقة الرئيس دونالد ترامب.

سبوتنيك