كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: فصل عمال منجم "كوشك بافق" في محافظة يزد عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن موجة فصل العمال عن العمل، تستمر بسبب الافلاس الاقتصادي والفساد، وسوء الإدارة في نطاق واسع في الصناعات والمناجم والمصانع الإيرانية، بهدف قمع تجمعات احتجاجية للعمال.

وأوضحت أنه في أعقاب طرد أكثر من 100 عامل في مصفاة آبادان في الأيام الأخيرة، بسبب مشاركتهم في تجمع احتجاجي لإحقاق حقوقهم، اليوم تم طرد عدد آخرمن عمال منجم كوشك بافق في محافظة يزد في وسط إيران.

وذكرت أنه في يوم السبت 22 يونيو2019 تم طرد عدد من عمال منجم كوشك بافق في محافظة يزد بذريعة شحة المياه. وأعلن وكلاء النظام في منجم كوشك أن شحة المياه في المنجم أدت إلى طرد العمال عن العمل. وأكد أحد عمال المنجم قائلًا: " لا علاقة طرد العمال بمشكلة شحة المياه في المنجم".

وبهذا الشأن أكدت مريم رجوي، رئيسية الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية في مناسبات مختلفة قائلة: تحرير الطبقة العاملة في إيران في خطوته الأولى، مرهون بإسقاط نظام ولاية الفقيه، موضحة أن سجلّ هذا النظام، من بدايته وحتى الآن، يؤكد هذا المبدأ باستمرار، لأنه يسلب جميع الحقوق وحريات العمّال بأقصى درجات القسوة.

