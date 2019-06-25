كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الحوثيين بشأن الخزان النفطي العائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للسماح بوصول فريق فني أممي إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأشارت في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، إلى أن ميليشيا الحوثي لازالت منذ مايو تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وحمّل نائب وزير الخارجية اليمني الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مراراً وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.