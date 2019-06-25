كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. جنازة عسكرية لرئيس الأركان الإثيوبى فى أديس أبابا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، جنازة رئيس الأركان سيرى مكونن، والذى قتل خلال محاولة الإنقلاب الفاشل، يوم الأحد الماضى.

وقامت الحكومة الإثيوبية بتنظيم جنازة عسكرية لسيرى وجنرال متقاعد، حيث تجمع مئات الجنود والضباط بالزى العسكرى للمشاركة فى المراسم التى أقيمت فى قاعة كبيرة بوسط العاصمة أديس أبابا.

وحضرت الجنازة شخصيات كبيرة ومسؤولين وعلى رأيهم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد والذي دخل إلى القاعة المتواجد بها النعشين ومن ثم جلس وأحنى رأسه وبدا عليه الحزن.