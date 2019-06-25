كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: من المتوقع أن يتنحى القائم بأعمال رئيس وكالة الهجرة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول فيدرالي أن القائم بأعمال مفوض وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن من المتوقع أن يتنحى في الأسابيع المقبلة.

حيث قام جون ساندرز بقيادة الوكالة منذ إجراء تعديل في وكالات الهجرة من قبل الرئيس دونالد ترامب.

و ذكرت صحيفة التايمز أن استقالة ساندرز تأتي وسط غضب شديد بشأن معاملة الأطفال المهاجرين المحتجزين.

