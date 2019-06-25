كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يؤكد أهمية الدور البريطاني في تخفيف التوترات بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه في لندن برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا فاعلا في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتخفيف حدة التوترات فيها.

ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية "عقد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في لندن، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي".

وأكد صالح، وفقا للبيان "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين" مشيرا إلى "ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".