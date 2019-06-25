كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجارة التجزئة في المملكة المتحدة تشهد أكبر انخفاض خلال عشرة سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بأسرع وتيرة لها في يونيو منذ عام 2009 نتيجة للطقس الأكثر برودة نسبيًا.

ووفقًا لاتحاد الصناعة البريطاني في قطاع البيع بالتجزئة، كانت شركات البقالة أكبر المساهمين في انخفاض حجم المبيعات، حيث سجلت القطاعات الفرعية للأجهزة والأجهزة اليدوية والأحذية والجلود انخفاضًا أيضًا، والجدير بالذكر أن القطاع الفرعي الوحيد الذي شهد ارتفاع المبيعات هذا الشهر كان تجار التجزئة من غير المتاجر مثل الإنترنت والبريد.

وأضاف الاتحاد الصناعة البريطاني أن 16 في المائة من تجار التجزئة أن أحجام المبيعات ارتفعت في يونيو مقارنة بالعام الماضي.

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وقال البيش باليجا، الخبير الاقتصادي الرئيسي في الاتحاد الصناعة البريطاني: "ينبغي أن تؤخذ انخفاض المبيعات هذا الشهر بقرصة من الملح، بالنظر إلى خلفية موجة الحر في يونيو الماضي وبداية كأس العالم".

وقال باليجا: "لكن حتى إذا أخذنا في الاعتبار كلا العاملين، فإن الظروف الأساسية في الشارع الرئيسي تظل صعبة، يتوجب على تجار التجزئة التنافس باستمرار من أجل جذب انتباه المتسوقين ذوي القيمة في عصر الاضطراب الرقمي".

حيث تم نشر أرقام الاتحاد الصناعة البريطاني وسط البيانات الأخيرة التي تشير إلى نمو ضعيف للربع الثاني من العام للاقتصاد البريطاني، حيث تتلاشى الزيادة من أنشطة التخزين في الربع الأول من العام.