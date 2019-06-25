كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي بشيد بالابتكار التكنولوجي الجديد في البورصة الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد افتتاح مجلس الابتكار التكنولوجي الجديد في البورصة الصينية الأولى الأحدث في سلسلة من الإنجازات البارزة في فتح وإصلاح أسواق المال الصينية، وفقًا لما قاله خبير اقتصادي كبير في لندن في مقابلة أجريت مؤخرا.

وافتتحت الصين مجلس الابتكار التكنولوجي والعلمي (STIB) في وقت سابق من هذا الشهر في شنغهاي، وبدأت إصلاح سوق رأس المال الذي طال انتظاره في البلاد هذا العام.

وقال ماو شوكسين كبير الاقتصاديين بالمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR): "هذا البرنامج يعتمد على اقتراح الصين منذ عدة أعوام ويهدف أيضًا إلى تحسين وتعزيز مكانة سوق رأس المال الصيني في العالم".

Advertisements

وتم الكشف عن STIB في أول معرض دولي لاستيراد الصين في شنغهاي في نوفمبر من العام الماضي، وتم تدشينه في بورصة شنغهاي للأوراق المالية (SSE) هذا الشهر كمجلس إدارة جديد سيستخدم نظامًا قائمًا على التسجيل للشركات المدرجة.

وقال ماو لشينخوا: " انه مهم للغاية من المنظور الدولي، على سبيل المثال، إنشاء شنغهاي كمركز مالي دولي".

"وأضاف: إن إطلاق STIB سيكون فرصة جيدة للشركات الصينية للاستمتاع بنفس الفرصة التي يمكن أن يتمتعوا بها من خلال إدراجهم في الخارج حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل دعم، وأفضل وصول عالمي من المستثمرين المحليين فقط ولكن العالميين أيضًا.