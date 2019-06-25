اعتذار مصري رسمي للطالبي العلمي بسبب الخريطة المغربية المبتورة في “الكان”

شهدت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، ضد ناميبيا، الأحد الماضي، حضور الوزير المصري إلى جانب رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة.

وقدم الوزير المصري اعتذار حكومة مصر إلى المغرب والمغاربة عن طريق الطالبي العلمي، بسبب الخطأ التقني الذي عرفته أغنية “الكان”، والمتعلق ببتر جزء من الخريطة المغربية، ووضع علم جبهة البوليساريو الوهمية على المناطق الجنوبية للمملكة.

وأبلغ وزير مصر، أثناء اجتماع وزاري على هامش الكأس الإفريقية، وزير الشباب والرياضة أمام الوزراء الأفارقة الحاضرين، أن ما يجمع المغرب ومصر أكبر بكثير من خطأ تقني تم تصحيحه على الفور.

وكانت الجماهير المصرية الحاضرة في لقاء المغرب وناميبيا، لاحظت حضور الوزير المصري إلى جانب الطالبي العلمي، فشجعت “أسود الأطلس” رفقة الجمهور الجزائري.