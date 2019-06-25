موازين.. الشاب يونس: أخفيت أبوتي لطفل حتى يعيش ابني حياة طبيعية -فيديو

كشف الفنان يونس الجازولي، اليوم الثلاثاء، أنه أخفى أبوته لطفل يبلغ من العمر 11 سنة، وذلك لكي يعيش حياة طبيعية كباقي الأطفال.
وقال يونس في الندوة الصحفية الخاصة بمشاركته في مهرجان موازين، إنه احترم رغبة طليقته في عدم تسليط الضوء على ابنهما ووافقها الرأي.
وتحدث الشاب يونس عن زيارته لسعد لمجرد شهر رمضان الماضي، مؤكدا أنها زيارة عادية، وليس هنالك إلى حدود الساعة أي عمل مشترك بينهما.
ويحيي يونس إلى جانب الفنانة الأمازيغية عائشة تاشنويت، سهرة منصة سلا للموسيقى المغربية بمهرجان موازين، ليلة اليوم الثلاثاء.
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