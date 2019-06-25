استعدادا لعيد الأضحى.. ترقيم 4.5 مليون رأس من الأغنام والماعز

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن أزيد من أربعة ملايين ونصف المليون رأس من الأغنام والماعز قد شملتها عملية الترقيم استعدادا لعيد الأضحى 1440 هجرية (2019).
وأكد المكتب في بلاغ صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، والتي انطلقت شهر أبريل الماضي، بدعم من وزارة الفلاحة إلى حدود 25 يونيو الجاري، شملت 4 ملايين و550 ألف رأس من الأغنام والماعز، إذ من المرتقب أن يتم هذه السنة ترقيم أكثر من 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز المهيأة بمناسبة عيد الأضحى.
ويتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى باستخدام حلقة صفراء اللون تحمل رقما تسلسليا فريدا، وعبارة “عيد الأضحى” ونجمة وتجسيد لرأس كبش، حيث يتم تثبيت هذه الحلقة على إحدى أذني الأضحية من أجل تتبع مسارها والتعرف على مصدرها عند الضرورة.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع هذه السنة، على غرار السنة الماضية، برنامج عمل يتضمن مجموعة من الإجراءات منها تسجيل المربين وترقيم الأغنام والماعز ومراقبة مياه شرب الأضاحي، ومراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف ومراقبة فضلات الدجاج عند مغادرتها من الضيعات وكذا عند وصولها لوجهتها.
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