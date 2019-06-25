الكاميرون يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في شباك غينيا بيساو

بدأ منتخب الكامرون لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس أمم إفريقيا الذي أحرزه في الغابون عام 2017، بتحقيق نتيجة الفوز بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ل”كان” مصر 2019.

وبالرغم من استماتة لاعبي غينيا بيساو في الشوط الأول، الذي نجحوا في إنهائه بالتعادل السلبي، إلا أن “الأسود غير المروضة”، استطاعت تسجيل هدفين في الفصل الثاني للمباراة، التي أقيمت على ملعب الاسكندرية، وتولى قيادتها الحكم المغربي نور الدين الجعفري.

وتناوب على توقيع ثنائية الكاميرون كل من اللاعب يايا بانانا في الدقيقة 66، ثم زميله ستيفان باهوكين بعده بثلاث دقائق، لينجح بطل النسخة الماضية في الخروج فائزا بأول مباراة له في الدورة الحالية من “الكان”.

وتصدر منتخب الكاميرون مؤقتا، صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، مساء اليوم الثلاثاء، بين غانا والبنين.