الوداد يسعى إلى استعادة نجمه السابق

يبحث فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن استعادة لاعبه السابق أشرف بنشرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، المعار من الهلال السعودي إلى لانس الفرنسي.

ويسعى الفريق الأحمر لاستغلال عدم رغبة بنشرقي في العودة إلى الهلال، بعد أن أنهى فترة إعارته بفريق لانس، والدخول على خط مفاوضات ضمه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وكان بنشرقي من صناع تتويج الوداد بدوري أبطال إفريقيا، قبل سنتين ونصف، عندما توج باللقب ضد الأهلي المصري.

وانتقل لاعب المغرب الفاسي سابقا، مباشرة بعد تتويجه بدوري الأبطال رفقة الوداد، إلى نادي الهلال السعودي، الذي أعاره خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى لانس الفرنسي.