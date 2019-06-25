السودان: معدل التضخم بلغ 44.95% في أيّار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت معدلات التضخم السنوي بالسودان، إذ بلغت 44.95% في أيار/ مايو 2019، مقابل 44.56% في الشهر السابق له، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر وكيل وزارة المالية السودانية، عبد المنعم محمد الطيب الزيادة، في معدل التضخم "طفيفة" الشهر الماضي، وأرجعها لزيادة في أسعار الملابس خلال شهر رمضان، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتسعى الموازنة العامة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27%، مع معدل نمو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4% في 2018.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ إبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.