ترامب: سنمحو ايران إن هاجمت «أي شيء أميركي» 

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بمهاجمة إيران ردا على أي ضربات توجهها طهران «لأي شيء أميركي» وذلك بعدما قالت الجمهورية الإسلامية إن العقوبات الأميركية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها «متخلفة عقليا».

وقال ترامب عبر «تويتر»: «بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة... وفي بعض المجالات كاسحة تعني المحو».

