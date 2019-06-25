الجبير: إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

حذّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران، بأنها ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية، وستواجه مزيداً من العقوبات.

وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت اليوم (الاثنين): «إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد... إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن».

وقال الوزير السعودي في رده على سؤال: هل تعتقد أن الحرب ممكنة في الخليج؟ قائلاً: «لا أتمنى ذلك. قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن، مثل الأميركيين. إن الإيرانيين هم الذين يختارون التصعيد. لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، لا يمكنك مهاجمة خطوط النفط، لا يمكنك توفير الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين، لاستخدامها ضد السعودية. لكن علينا واجب القتال إذا تعرضنا للهجوم. اليوم إيران تخضع لعقوبات اقتصادية قاسية. سيتم تعزيز هذه العقوبات. إذا استمرت إيران في سياساتها العدوانية، فسيتعين عليها دفع الثمن».

والتقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في العاصمة باريس، أمس (الأحد) مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة الوضع في الخليج، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مقابلته مع «لوموند»، تحدث عن الأزمة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر بين واشنطن وطهران.

