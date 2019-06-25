الزيدي نائباً لرئيس الهيئة الادارية للقوة الجوية

رياضة 2019-06-25 | 20:41 1,509 مشاهدة قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، أعفاء عضو الهيئة الادارية سمير كاظم من منصبه، وذلك بعد موافقته على تدريب فريق السماوة المشارك في دوري الكرة الممتاز.



وبين النادي، ان "الهيئة الادارية وافقت خلال الاجتماع، على استقالة نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية ، حسن كريم، وذلك لانشغاله بالسلطة التشريعية". وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "قرار الاعفاء لعضو الهيئة الادارية سمير كاظم بالإجماع ، جاء لكون قانون الاندية لا يتيح له الربط بين وظيفتين مع ناديين مختلفين بالعمل الاداري والتدريبي حسب قانون الاندية الرياضية 18 : المادة 5 : ثانياً : يفصل العضو من النادي اذا انتمى الى ناد اخر مماثل من حيث الاغراض ".وبين النادي، ان "الهيئة الادارية وافقت خلال الاجتماع، على استقالة نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية ، حسن كريم، وذلك لانشغاله بالسلطة التشريعية". واوضح أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، صوتت على تسمية وليد الزيدي نائباً لرئيس النادي، كما تم التصويت على تسمية جاسم كاطع أميناً للسر ".



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